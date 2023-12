Australian Silica Quartz Group Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Australian Silica Quartz auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nutzer jedoch überwiegend positiv eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Australian Silica Quartz-Aktie bei 0,05 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,063 AUD, was einem Unterschied von +26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend und werden ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der Australian Silica Quartz liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 23 auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Australian Silica Quartz-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.