Australian Silica Quartz Group Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Australian Silica Quartz beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 72,73 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI wird hingegen ein neutraler Wert festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Australian Silica Quartz war größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Australian Silica Quartz eine neutrale Bewertung, basierend auf dem Abstand zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des Aktienkurses der Australian Silica Quartz, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.