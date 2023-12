Australian Silica Quartz Group Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Australian Silica Quartz-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde ein Wert von 0,05 AUD ermittelt, während der letzte Schlusskurs bei 0,058 AUD lag, was einer positiven Abweichung von 16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab einen Wert von 0,05 AUD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um 16 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Australian Silica Quartz-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Australian Silica Quartz keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge.

Auch die Anlegerstimmung wurde analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien griffen in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen auf, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Schließlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell einen Wert von 100 aufweist und somit eine Überkauftheit signalisiert. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse ergibt somit unterschiedliche Bewertungen für die Australian Silica Quartz-Aktie, wobei die technische Analyse ein positives Bild zeichnet, während das Sentiment und der RSI eher negativ ausfallen.