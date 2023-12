Australian Rare Earths wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Australian Rare Earths beträgt 83,33 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 77, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet kann ebenfalls wichtige Hinweise zur Aktienbewertung liefern. Bei der Analyse der Australian Rare Earths zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Australian Rare Earths veröffentlicht. Allerdings war die Diskussion in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Australian Rare Earths um -48,15 Prozent vom GD200 (0,27 AUD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 0,19 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -26,32 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Australian Rare Earths-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.