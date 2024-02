Australian Rare Earths Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Australian Rare Earths hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 und 200 Tage gezeigt. Mit einem Kurs von 0,12 AUD liegt sie 14,29 Prozent unter dem GD50 und 47,83 Prozent unter dem GD200. Daher wird die Aktie charttechnisch sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Australian Rare Earths zeigt mit einem Wert von 66,67 eine neutrale Einschätzung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 57,41 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den positiven Themen und Meinungen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über die Australian Rare Earths. Die Rate der Stimmungsänderung verlief positiv, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment im Internet eine neutrale bis positive Einschätzung der Australian Rare Earths.