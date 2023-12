Australian Rare Earths Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Australian Rare Earths werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung bieten einen guten Einblick in die langfristige Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt sich für die Aktie von Australian Rare Earths eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem verzeichnete die Stimmungsänderungsrate eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Aktie von Australian Rare Earths bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Australian Rare Earths-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,27 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,145 AUD liegt, was einer Abweichung von -46,3 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,18 AUD) liegt über dem aktuellen Kurs (-19,44 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Australian Rare Earths eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und ein negatives Feedback. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Australian Rare Earths liegt bei 44,44, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für das Unternehmen bewegt sich bei 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.