Australian Rare Earths Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Australian Rare Earths-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,27 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 AUD liegt, was einer Abweichung von -48,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,16 AUD unter dem Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Australian Rare Earths zeigt ebenfalls negative Signale mit einem Niveau von 100, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,33 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Australian Rare Earths-Aktie.