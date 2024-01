Australian Mines Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Australian Mines-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,01 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt resultiert für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Australian Mines-Aktie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich ein grundsätzlich positives Bild in den sozialen Medien. In den letzten Tagen überwog eine positive Einstellung gegenüber Australian Mines, mit insgesamt sechs positiven und drei negativen Tagen sowie fünf Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Australian Mines-Aktie damit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Australian Mines deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Sowohl der RSI über einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 über einen Zeitraum von 25 Tagen führen zu einer Einstufung als "Neutral", da sie Werte von 50 und 61,54 erreichen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Australian Mines. Somit erhält sie in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für die Australian Mines-Aktie basierend auf den weichen Faktoren der Sentiment- und Buzz-Analyse.