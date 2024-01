Australian Gold and Copper Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Australian Gold & Copper können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Australian Gold & Copper eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Australian Gold & Copper diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet einen guten Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Australian Gold & Copper-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Australian Gold & Copper-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,072 AUD, was einem Unterschied von +20 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Australian Gold & Copper also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

