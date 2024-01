Australian Finance Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Australian Finance hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt und liegt momentan um +3,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,94 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Australian Finance liegt bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Australian Finance.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Australian Finance. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".