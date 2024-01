Australian Ethical Investment Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Australian Ethical Investment Gegenstand von Diskussionen, die jedoch weder besonders positiv noch negativ ausfielen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder intensiv mit positiven noch negativen Themen rund um Australian Ethical Investment. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Australian Ethical Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 3,92 AUD, deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,3 AUD (Unterschied +35,2 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,81 AUD) liegt mit einem Unterschied von +10,19 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Australian Ethical Investment-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Australian Ethical Investment-Aktie liegt bei 56, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,98), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Australian Ethical Investment. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Australian Ethical Investment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Neutral"-Rating.