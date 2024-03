Australian Ethical Investment Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Australian Ethical Investment haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies geht aus einer Analyse hervor, welche starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen kann. Die Diskussionsstärke und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Aktie von Australian Ethical Investment haben in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen wurde die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Australian Ethical Investment beläuft sich auf 44,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 liegt mit 60,36 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Australian Ethical Investment derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +7,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt jedoch eine Abweichung von -7,36 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Australian Ethical Investment wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft bezüglich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Australian Ethical Investment angemessen mit einem Rating von "Gut" bewertet ist basierend auf der Anlegerstimmung.