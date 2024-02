Australian Ethical Investment Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Australian Ethical Investment-Aktie beträgt aktuell 62 und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 53,4 ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Australian Ethical Investment-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Australian Ethical Investment eingestellt waren. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Australian Ethical Investment in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Schließlich ergibt die technische Analyse, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Australian Ethical Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,27 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5 AUD lag, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Australian Ethical Investment-Aktie anhand der einfachen Charttechnik.