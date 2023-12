Australian Ethical Investment Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung der Anleger bei Australian Ethical Investment ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die für die Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. In den Diskussionen der letzten Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bezieht. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Australian Ethical Investment-Aktie beträgt derzeit 3,81 AUD. Der letzte Schlusskurs von 5,39 AUD liegt deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,58 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Australian Ethical Investment-Aktie somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Australian Ethical Investment eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Wert vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Australian Ethical Investment liegt bei 34,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.