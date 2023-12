Australian Dairy Farms Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Australian Dairy Nutritionals diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Australian Dairy Nutritionals derzeit auf 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,013 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Australian Dairy Nutritionals liegt bei 50, was eine neutrale Situation anzeigt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Australian Dairy Nutritionals ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen.