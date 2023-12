Australian Dairy Farms Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Australian Dairy Nutritionals liegt momentan bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Betrachtet man den RSI auf 25-Tage-Basis, so ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Australian Dairy Nutritionals daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Australian Dairy Nutritionals-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikation über das Unternehmen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet. Die Kommentare und Befunde über Australian Dairy Nutritionals in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die Bewertung auf Basis des RSI, des gleitenden Durchschnitts und der Stimmung in den sozialen Medien führt zu dem Befund, dass Australian Dairy Nutritionals hinsichtlich der Stimmung und sozialen Medien als "Gut" eingestuft werden muss.