Australian Clinical Labs Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Australian Clinical Labs zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 3,11 AUD liegt. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2,89 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -7,07 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 2,71 AUD, was einer Differenz von +6,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume ein neutraler Befund.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien wurde registriert, weshalb dieses Kriterium neutral bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Australian Clinical Labs für diese Stufe insgesamt ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt jedoch, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Australian Clinical Labs-Aktie sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength-Indikators insgesamt ein "Neutral"-Ranking.