Australian Clinical Labs Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Australian Clinical Labs heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,58 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Australian Clinical Labs verläuft aktuell bei 3,16 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 2,96 AUD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -6,33 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,69 AUD und einer Differenz von +10,04 Prozent jedoch im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung und Einschätzungen zu Aktienkursen lassen sich auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv, aber auch neutral waren. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.