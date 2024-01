Australian Clinical Labs Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Australian Clinical Labs auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse sieht für die Australian Clinical Labs auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen vor. Der aktuelle RSI-Wert von 59,09 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 3,09 AUD für die Australian Clinical Labs-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,82 AUD, was einem Unterschied von -8,74 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,73 AUD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs von +3,3 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei der Australian Clinical Labs wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Australian Clinical Labs auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.