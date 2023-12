Australian Clinical Labs Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Australian Clinical Labs zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Stimmung rund um Australian Clinical Labs wird auf sozialen Plattformen als überwiegend positiv eingeschätzt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,12 AUD lag. Der letzte Schlusskurs liegt bei 2,86 AUD, was einem Unterschied von -8,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 2,71 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für Australian Clinical Labs ein "Neutral"-Wert.