Australian Bond Exchange Holdings Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Australian Exchange liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 75 für die Australian Exchange, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Eine weitere wichtige Einschätzung einer Aktie ergibt sich aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Auswertung des Kriteriums der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt die Australian Exchange interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die charttechnische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Australian Exchange-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen als auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage deuten auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Australian Exchange. Als Resultat ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.