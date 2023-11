Australian Agricultural Company Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Sentiment und Buzz: Die Stimmung im Internet kann eine starke Wirkung haben und sogar umdrehen. Abhängig von der Intensität der Diskussion, dh der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Für Australian Agricultural wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und wir bewerten dieses Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, kann anzeigen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Australian Agricultural-Aktie beträgt derzeit 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 44,19), sodass auch der RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse der RSIs für Australian Agricultural ergibt insgesamt also ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Australian Agricultural im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Australian Agricultural. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Australian Agricultural-Aktie liegt bei 1,34 AUD und ist inzwischen +3,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,22 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.