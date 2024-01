Australian Agricultural Company Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Australian Agricultural liegt bei 11,43, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,05 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Australian Agricultural analysiert. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, was positive Diskussionen zeigt. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Australian Agricultural, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Australian Agricultural-Aktie bei 1,43 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,34 AUD, was über dem letzten Schlusskurs (+10,45 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Australian Agricultural auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.