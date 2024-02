Australian Agricultural Company Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Australian Agricultural-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 43, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 53,57 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionen waren langfristig von mittlerer Intensität geprägt, während sich die Rate der Stimmungsänderung als gering erwies.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen insgesamt neutral. Es gab eine gleichmäßige Verteilung von positiven, negativen und neutralen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Schlusskurs der Australian Agricultural-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen nahe dem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Australian Agricultural-Aktie in allen Bewertungskategorien eine "Neutral"-Einschätzung.