Australian Agricultural Company Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Australian Agricultural. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,91 Punkte, was bedeutet, dass Australian Agricultural derzeit als überkauft eingestuft wird. Die Aktie wird somit als "Schlecht" bewertet. Beim 25-Tage-RSI ist Australian Agricultural jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Australian Agricultural signalisieren keine eindeutigen Einschätzungen oder Stimmungen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Australian Agricultural in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Australian Agricultural derzeit bei 1,44 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 1,35 AUD liegt und somit einen Abstand von -6,25 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,33 AUD erreicht, was einer Differenz von +1,5 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

