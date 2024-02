Australasian Gold Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Australasian Metals derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Australasian Metals-Aktie ergibt sich ein Wert von 66,67 für den RSI7 und 80,95 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Australasian Metals-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 0,16 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,088 AUD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -45 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 0,14 AUD eine Einstufung als "Schlecht" aufgrund des Unterschieds zum letzten Schlusskurs von -37,14 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Auch die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da in den letzten beiden Wochen vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Insgesamt ergibt sich also für die Australasian Metals-Aktie auf Basis des RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung als "Neutral".