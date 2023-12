Austral Gold Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Austral Gold liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,35 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 79 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 48 liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Austral Gold. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Austral Gold beträgt 75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Austral Gold-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,028 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,03 AUD) liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Austral Gold-Aktie aufgrund des KGV als "Gut" eingestuft, erhält jedoch aufgrund des Sentiments in den sozialen Medien eine "Neutral"-Bewertung. Die RSI- und die technische Analyse führen zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.