Austral Gold Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Austral Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,028 AUD, was einem Unterschied von -6,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Austral Gold also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Austral Gold diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite liegt Austral Gold mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, was einen geringeren Ertrag von 6,55 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating erhält.