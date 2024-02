Austral Gold Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Austral Gold wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der leicht längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Austral Gold-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 47,62, was bedeutet, dass Austral Gold hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Austral Gold liegt derzeit bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau, was zu einem niedrigeren Ertrag von 6,37 Prozentpunkten führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Austral Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Austral Gold-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.