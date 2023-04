Austin zu Nato-Erweiterung: 'Erwarte, dass Schweden bald folgen wird'

RAMSTEIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe bekräftigt, dass er mit einem baldigen Nato-Beitritt Schwedens rechnet. "Ich möchte anmerken, dass Finnland, das seit langem an dieser Kontaktgruppe teilnimmt, heute als neuer Nato-Partner anwesend ist. Ich erwarte, dass Schweden bald folgen wird", sagte Austin am Freitag am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Trotz der Querelen um den Nato-Beitritt Schwedens gehen die USA von einer Aufnahme des Landes noch bis zum Gipfel des Bündnisses in Vilnius im Sommer aus. Das hatte Austin am Mittwoch bei einem schwedischen Marinehafen Muskö deutlich gemacht. Man ermuntere die Verbündeten Türkei und Ungarn, Schwedens Beitritt so schnell wie möglich zu ratifizieren.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 parallel mit Finnland die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Finnland war nach Zustimmung aller Nato-Mitglieder offiziell Mitglied geworden, Schweden fehlen dagegen weiterhin die Ratifizierungen aus der Türkei und aus Ungarn. Die türkische Führung wirft Schweden nach wie vor mangelnden Einsatz gegen "Terrororganisationen" vor - dabei geht es ihr vor allem um die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Ungarn wiederum stößt sich an schwedischen Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte kürzlich gesagt, die Bundesregierung gehe weiter davon aus, dass neben Finnland auch Schweden beim Nato-Gipfel als neues Mitglied teilnehmen werde./trö/DP/stw