Austin Metals Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Diskussionen rund um Austin Metals auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Austin Metals mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Austin Metals-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,14, was einer neutralen Einstufung entspricht. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Austin Metals.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Austin Metals verläuft aktuell bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,006 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -40 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Signal von -40 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Austin Metals haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" vergeben.