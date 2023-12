Austin Metals Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse des Unternehmens Austin Metals zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt, der den längerfristigen Trend anzeigt, liegt derzeit bei 0,01 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,007 AUD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Austin Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index ist die Austin Metals mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 mit einem Wert von 46 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wurde, zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten Tagen gab es fünf positive und zwei negative Tage, während an sieben Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Austin Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird dem Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.