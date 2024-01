Austin Metals Aktie: Der Knall ist da!

Austin Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Austin Metals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Austin Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 0,01 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 AUD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -40 Prozent, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Austin Metals-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis für Austin Metals betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI führt zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Anlegerstimmung, eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse sowie eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den Relative Strength Index für Austin Metals.