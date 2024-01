Austin Engineering Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um Austin Engineering ergab eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass Austin Engineering weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,29 AUD für Austin Engineering, während der tatsächliche Kurs bei 0,32 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "+10,34 Prozent". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt eine positive Entwicklung von "+6,67 Prozent". Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier insgesamt die Note "Gut".