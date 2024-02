Austin Engineering Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Austin Engineering-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu weist der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 26,47 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Grundlage überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Austin Engineering geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert somit eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Austin Engineering befasst hat.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Austin Engineering-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wird somit sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv eingeschätzt.