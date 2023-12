Austco Healthcare-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Austco Healthcare. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment war in letzter Zeit überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) von Austco Healthcare liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie also für diesen Punkt unserer Analyse ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,195 AUD der Austco Healthcare-Aktie ein "Gut"-Signal von +21,88 Prozent Entfernung vom GD200 (0,16 AUD) ist. Der GD50 liegt bei 0,18 AUD, was einem Abstand von +8,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also für Austco Healthcare eine neutrale bis positive Bewertung auf Basis der analysierten Kriterien.