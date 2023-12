Austco Healthcare Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Es wird angenommen, dass überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Zur Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Austco Healthcare heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Austco Healthcare weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35, sodass das Wertpapier auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Austco Healthcare-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Austco Healthcare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,16 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,195 AUD) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +21,88 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,18 AUD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,33 Prozent), wodurch die Austco Healthcare-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Austco Healthcare eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Austco Healthcare daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Austco Healthcare durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch die Redaktion erneut zu einer "Neutral"-Bewertung kommt. Unterm Strich ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Austco Healthcare.