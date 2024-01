Austar Lifesciences Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Aktienkurs von Austar Lifesciences hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Überrendite von 5,99 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt bei -17,93 Prozent, wobei Austar Lifesciences aktuell um 6,82 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls unauffällig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Austar Lifesciences mit einem Wert von 1229,78 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 36,71 liegt, was einer Überbewertung um 3250 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Austar Lifesciences-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (60,58) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Austar Lifesciences sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als auch auf das KGV und den RSI ein "Neutral"-Rating erhält.