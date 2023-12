Austar Lifesciences Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Austar Lifesciences beträgt derzeit 1371,46, was 3373 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Austar Lifesciences derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,51 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Austar Lifesciences-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 2,15 HKD beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,92 HKD, was einem Unterschied von -10,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Austar Lifesciences deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Austar Lifesciences in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Austar Lifesciences kaufen, halten oder verkaufen?

