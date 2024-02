Austar Lifesciences Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der gleitende Durchschnittskurs der Austar Lifesciences beträgt derzeit 2,1 HKD, während der Aktienkurs 1,88 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -10,48 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,78 HKD, was einem Abstand von +5,62 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Trotzdem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 1449 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 1449,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Austar Lifesciences zahlt, was 3685 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 38. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet eingestuft und daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Austar Lifesciences einen Wert von 35,48, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 43, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.