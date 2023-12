Austar Lifesciences Aktie: Jetzt knallt es!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz von Austar Lifesciences in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt des Schlusskurses liegen unter den Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Austar Lifesciences mit einer Rendite von 85,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Gesundheitspflege"-Branche mehr als 93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,79 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Austar Lifesciences mit 90,51 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Austar Lifesciences ein aktuelles KGV von 2039,36 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 50,82 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.