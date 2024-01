Austar Lifesciences Aktie: Interessante Aussichten?

Die Aktie von Austar Lifesciences wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1371,46 bewertet, was 3407 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 39,11. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was laut fundamentaler Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Austar Lifesciences mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Austar Lifesciences liegt bei 67,8 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 67,69 und zeigt ein ähnliches Bild. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dementsprechend erhält Austar Lifesciences in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Austar Lifesciences eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das KGV, die Dividende, den RSI und das Sentiment.