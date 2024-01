Austal Aktie: Bitte unbedingt beachten

Austal: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Austal liegt bei 4,02 % und ist damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,7 % im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die Differenz beträgt 0,67 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Austal ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zur Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Austal liegt bei 31,15, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass Austal im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,31, was einem Abstand von 2 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,79 entspricht. Dies führt auf fundamentaler Basis zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskategorien eine neutrale Gesamteinstufung für Austal.