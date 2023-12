Austal Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter den Anlegern ist derzeit positiv, wenn es um die Aktie von Austal geht. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, wobei die positive Stimmung in sieben von neun Tagen dominierte. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen rund um Austal interessiert, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung für Austal.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) schneidet Austal durchschnittlich ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität um Austal durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Aktie.

Insgesamt zeigt sich also aktuell eine positive Stimmung und eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Austal.