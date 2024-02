Aussie Broadband Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Aussie Broadband zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,46 AUD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 3,88 AUD liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +12,14 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,81 AUD, was zu einem Abstand von +1,84 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Aussie Broadband als "Neutral" eingestuft werden. Die Diskussionen im Internet zeigen eine normale Aktivität, während die Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 78,79 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Aussie Broadband derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird Aussie Broadband aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einer gemischten Bewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung und "Schlecht" für den RSI bewertet.