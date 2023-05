- Aussicht auf Besserung? AFC Energy und Plug Power Aktien bleiben im Tief, während Wasserstoffmarkt schwankt

Liebe Leserin, Lieber Leser,

in dieser Woche stand der Schuldenstreit in den USA im Fokus der Börsen. Die Erleichterung dürfte groß sein, als die US-Regierung und Republikaner am Wochenende eine Lösung signalisierten. Oppositionsführer Kevin McCarthy teilte mit, dass man grundsätzlich einer Anhebung der Schuldenobergrenze zugestimmt habe. Der genaue Wortlaut des Beschlusses soll in den kommenden Tagen formuliert werden.

Chancen für AFC Energy und Co.?

Noch ist nichts endgültig entschieden und keine Details bekanntgegeben wurden. Offen bleibt also, welche Zugeständnisse von Demokraten gemacht wurden oder ob es zu möglichen Einsparungen kommt. Doch alleine die Ankündigung einer Einigung könnte an den Märkten für Erleichterung sorgen und das Szenario eines Zahlungsausfalls unwahrscheinlicher machen – somit scheint auch eine...