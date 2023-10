Außenpolitiker Roth will den Iran 'noch weiter isolieren'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), eine stärkere Isolation des Irans gefordert. "Jetzt muss es darum gehen, dass wir Iran noch weiter isolieren. Denn Iran ist ja an vielen militärischen Konflikten beteiligt", sagte Roth am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Er betonte, dass Israel von zahlreichen gegnerischen Kräften umgeben sei. "Es ist ja nicht nur Hamas, es ist Hisbollah, es ist vor allem der Iran."

Roth warnte davor, den Iran als ernsthaften Gesprächspartner anzusehen. "Wir werden uns vermutlich von der Idee verabschieden müssen, dass auf dem Verhandlungsweg mit einem solchen Terrorregime irgendetwas zu erreichen sein wird", sagte er. Obwohl bereits weitreichende Sanktionen gegen den Iran verhängt wurden, sieht Roth weiteren Handlungsbedarf: "Es muss jetzt geprüft werden: Was können wir ansonsten noch tun?"

Roth hob die besondere Gefahrenlage für Israel hervor. "Es wird sehr schmerzhafte Bilder geben, aber die israelische Regierung ist in der Pflicht, ihre eigene Bevölkerung zu schützen", sagte er. "Der Iran will das Existenzrecht Israels nicht nur anzweifeln, er will Israel von der Landkarte verschwinden lassen", sagte Roth und appellierte an die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Europäische Union, eine konsequente Haltung gegenüber Teheran einzunehmen./jel/DP/ngu