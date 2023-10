Ausschreibung für terminalnahe Grundstücksflächen gestartet / Ab sofort können Konzepte für das Zukunftsquartier HORIZN BER CITY eingereicht werden

Berlin (ots) -Die Flughafengesellschaft hat heute (20. Oktober 2023) das Konzeptverfahren für den ersten Entwicklungsbaustein des Quartiers HORIZN BER CITY gestartet. Der sogenannte Part 1 wird in einem zweistufigen Konzeptverfahren nach der Konzessionsvergabeverordnung europaweit ausgeschrieben. Die Vergabeunterlagen können ab sofort bis zum 16. Februar 2024 auf der Vergabeplattform des Landes Berlin heruntergeladen werden. Die Flughafengesellschaft lädt Immobilien-, Investment- und Projektentwicklungsunternehmen sowie mögliche Partnergesellschaften und Konzeptkreatoren dazu ein, sich am Projekt zu beteiligen.Hybrides NutzungsspektrumDer erste Entwicklungsbaustein bietet einen außergewöhnlichen Freiraum für innovative Konzepte und frische Nutzungsideen. Diese sind im Quartier HORIZN BER CITY nicht vorgegeben, sondern der Kreativität der Immobilienentwickler überlassen. Die Realisierung vielfältiger Nutzungen ist vorstellbar. Neben modernen Büro-, Hotel- und Kongressnutzungen erwartet die Flughafengesellschaft im Quartier HORIZN BER CITY die Ansiedlung von Zukunftstechnologiebranchen, Unternehmen aus den Bereichen Forschung, Entwicklung und Prototyping, ebenso wie kleinteilige Gastronomie, Nahversorgung, Kultureinrichtungen oder Edutainmentkonzepte. Nachhaltigkeit, Biodiversität und Lebensqualität spielen in dem weitestgehend autofrei geplanten Quartier eine große Rolle.Vorteile des KonzeptverfahrensDie Flughafengesellschaft geht mit der Realisierung mittels Konzeptverfahren neue Wege. Ziel ist es, Raum für Innovation, mutige Lösungen und dynamische Entwicklungsprozesse zu schaffen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen für das Quartier zu finden. Daher liegt der Fokus auf den Inhalten und der Nachhaltigkeit der eingereichten Konzepte, statt auf der Höhe des Erbbauzinses. Transparent definierte Rahmenbedingungen und Bewertungsmaßstäbe entlang der in den Vergabeunterlagen beschriebenen Teilkonzepten Gestaltung, Nutzung, Nachhaltigkeit und Mobilität schaffen Klarheit und Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten. Durch die offene Gestaltung des zweistufigen Vergabeprozesses bleiben Projektbeteiligte im Gespräch. Unternehmen und Institutionen, die Quartiere realisieren, werden explizit ermutigt, institutionelle Anleger:innen, potenzielle Betreibende und künftige Nutzende mit an Bord zu holen. Bieter:innengemeinschaften sind ausdrücklich erwünscht. Die Flughafengesellschaft verspricht sich durch den Verfahrensweg innovative, wirtschaftlich stabile Konzepte.Zeitliche EinordnungDas Verfahren startet mit einem in die erste Vergabephase integrierten Marktdialog. In dieser Phase können sich interessierte Bieter:innen die Unterlagen herunterladen und Bieter:innengemeinschaften bilden, durch welche gemeinsam erste Konzeptskizzen erarbeitet werden. In der ersten Jahreshälfte 2024 folgt die Qualifizierungsphase, an die sich die Angebots- und Verhandlungsphase in der zweiten Jahreshälfte 2024 anschließt und in denen die Konzeptskizzen zu konkreten Konzepten vertieft werden. Die Bezuschlagung ist für Ende 2024 vorgesehen.Informationen für Investorinnen und InvestorenWeiterführende Informationen sowie ein Mitschnitt der Informationsveranstaltung zum Konzeptverfahren gibt es auf:https://www.horizn-ber-city.de/de/konzeptverfahren.htmlPressekontakt:Flughafen Berlin Brandenburg GmbHUnternehmenskommunikationTel.: +49 (0)30 6091-70100E-Mail: pressestelle@berlin-airport.dewww.berlin-airport.dewww.linkedin.com/company/berlin-brandenburg-airportOriginal-Content von: Flughafen Berlin Brandenburg, übermittelt durch news aktuell