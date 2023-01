Ausschreibung für den Zayed Sustainability Prize 2024 gestartet

Masdar (VAE) / Kronberg (ots) -Kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Schulen bewerben sich um insgesamt 3 Millionen US-Dollar PreisgeldDas Bewerbungsportal des Zayed Sustainability Prize (https://entry.zayedsustainabilityprize.com/ZSPRegistration) ist ab sofort geöffnet. Bis zum 2. Mai 2023 sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gemeinnützige Organisationen und Schulen, die neue Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Energie und Wasser entwickeln, eingeladen, dort ihre Bewerbungen einzureichen. Der Zayed Sustainability Prize ist die weltweit höchstdotierte Auszeichnung für herausragende Projekte und Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit und wird jährlich durch die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben. Der Preis ist mit drei Millionen US-Dollar dotiert, die Gewinner der einzelnen Kategorien erhalten je 600.000 US-Dollar. Die Kategorie "Global High Schools" ist in sechs Weltregionen aufgeteilt, wobei die Gewinner der einzelnen Regionen bis zu 100.000 US-Dollar für den Start oder die Ausweitung ihres Projekts erhalten. Die Gewinner des Zayed-Nachhaltigkeitspreises 2024 werden im Rahmen einer Preisverleihung während der UN-Klimakonferenz COP28 bekannt gegeben.Die Teilnehmer durchlaufen ein dreistufiges Bewertungsverfahren, das mit der Prüfung der allgemeinen Bewertungskriterien beginnt. Im Anschluss erfolgt die kategoriespezifische Bewertung durch unabhängige internationale Experten. Sie wählt die Finalisten und reicht sie an die Preisjury weiter, die einstimmig die Gewinner in allen fünf Kategorien wählt.Für mehr Informationen zum Preis, den bisherigen Preisträgern und dem laufenden Bewerbungszyklus, laden die Veranstalter zu zwei virtuellen Briefings ein. Im Folgenden die Anmeldungslinks für die Calls:16. Februar 2023, um 12 Uhr finden Sie hier (https://zoom.us/webinar/register/WN_kLhozcjFRHKjBWMyUSCfTw).16. Februar 2023, um 20 Uhr finden Sie hier (https://zoom.us/webinar/register/WN_y8xVLyO9SUGHH2X14TNc3A).Unterstützung im Bewerbungsprozess bieten die regionalen Outreach-Partner des Zayed Sustainability Prize. Teilnehmer aus Deutschland können sich für Hilfestellung an zayed@prpkronberg.com richten.Weitere Informationen finden Sie unter www.ZayedSustainabilityPrize.com.Das Bewerbungsportal für den Zayed Sustainability Prize 2024 finden Sie hier (https://entry.zayedsustainabilityprize.com/ZSPRegistration).Pressekontakt:zayed@prpkronberg.comOriginal-Content von: Zayed Sustainability Prize, übermittelt durch news aktuell