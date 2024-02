Ausquest Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Ausquest diskutiert, was zu einer positiven Veränderung des Anleger-Sentiments führte. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Veränderung des Stimmungsbildes bei Ausquest wurde als positiv bewertet, ebenso wie die gestiegene Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhielt Ausquest insgesamt eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und den Buzz.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Ausquest-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 20 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde um 20 Prozent übertroffen, was zu einer positiven Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage analysiert. Der 7-Tage-RSI lag bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Ausquest-Aktie hinweist. Der RSI25 ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 45,45.

Insgesamt erhielt Ausquest damit eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und den Buzz, die technische Analyse sowie den Relative Strength Index.